Към момента изглежда, че Техеран следва позната си стратегия от повече от 20 години - да печелят време чрез протакане на преговорите както по отношение на тези със САЩ, така и на тези с Европейския съюз. Това мнение изрази международният анализатор Мохамед Халаф в предаването "България, Европа и светът на фокус" по Радио ФОКУС.

"След нанесените щети по ключови военни обекти, върху Иран се упражнява и сериозен икономически натиск. Морската блокада от страна на САЩ допълнително ограничава възможностите за търговия. Китай също е сред пострадалите страни, тъй като като търпи загуби от ограничената търговия - не само по отношение на петрола, но и на други стоки. В този контекст се отбелязва известно смекчаване в риториката на различни фактори в региона", посочи Халаф.

Според него се вижда нов модел на действие от страна на Вашингтон, при който морската блокада се използва като инструмент за постепенно ограничаване на сигурността.

"Това е в контраст с устойчивата стратегия на Иран, за да включи региона в заложник, като засилва натиска около ключово пристанище", каза той.

Според информацията, идващи от Пакистан и посредническите канали, се подготвят условия за нов кръг преговори между Техеран и САЩ. Очаква се те да се проведат в рамките на 48 часа.

"Ако процесът се развива според очакванията, вицепрезидентът Джей Ди Ванс ще пристигне в Исламабад заедно със съветниците на президента, за да участват в преговорите с Иран. Самият факт, че Тръмп изпраща високопоставена делегация в рамките на една седмица, показва наличието на развитие в преговорите", уточни международният анализатор.