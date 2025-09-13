Новини
Мощен трус от 7.4 по Рихтер удари Камчатка, обявена е опасност от цунами
Автор: Николина Александрова 08:39
©
Земетресение с магнитуд 7.4 по скалата на Рихтер е станало в Тихия океан близо до Камчатка, Русия. Това показва справка на сайта на Европейския средиземноморски сеизмологичен център (EMSC).

Руските сеизмолози са определили земетресението с магнитуд 6,3 по скалата на Рихтер край източното крайбрежие на Камчатка, съобщава регионалният клон на Единната геофизична служба на Руската академия на науките, предава Интерфакс.

Според съобщението, епицентърът на земетресението е бил на 123 км източно от Петропавловск-Камчатски. Епицентърът е бил на дълбочина 46,8 км под морското дъно.

Предварителната оценка на интензивността на трусовете в Петропавловск-Камчатски е 5 по скалата на Рихтер.

От своя страна губернаторът на Камчатския край Владимир Солодов съобщава, че специалистите са започнали да проверяват социално значими обекти и жилищния фонд след силния афтершок.

"В столицата на края трусовете са били с интензивност 4-6 по скалата. Обявена е опасност от цунами. Молим да бъдете особено внимателни при посещение на плажа Халактърски и други райони, застрашени от цунами“, пише Солодов.

"Към момента няма информация за разрушения и сериозни щети. Всички служби са преведени в режим на повишена готовност".



