|Мощна експлозия в стоманодобивен завод в Пенсилвания, има много ранени
Говорителят на службите за спешна помощ на окръг Алегена Кейси Райнър потвърди, че десетки хора са ранени, но не може да потвърди дали някой е убит.
Губернаторът на Пенсилвания Джош Шапиро заяви в X, че неговата администрация е в контакт с местните служители в Клиъртън.
