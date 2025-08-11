Новини
Мощна експлозия в стоманодобивен завод в Пенсилвания, има много ранени
Автор: ИА Фокус 22:20
©
Множество хора са ранени след експлозия в стоманодобивен завод в предградията на Питсбърг, Пенсилвания, където пожарникарите се бореха с пламъците, докато гъст дим се издигаше от завода, съобщи Tanjug.

Говорителят на службите за спешна помощ на окръг Алегена Кейси Райнър потвърди, че десетки хора са ранени, но не може да потвърди дали някой е убит.

Губернаторът на Пенсилвания Джош Шапиро заяви в X, че неговата администрация е в контакт с местните служители в Клиъртън.




