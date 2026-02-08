EMSC).
Епицентърът на земетресението е бил на 181 км западно от Ираклион, Гърция, на 57 км югозападно от Кисамос, Гърция, на дълбочина 31 км.
Трусът е регистриран в 0:33 часа местно време (съвпада с българското).
Мощно земетресение от 5.0 по Рихтер разтърси Крит
