Москва завежда дело за 230 млрд. долара срещу Euroclear заради руските активи
На 12 декември Руската централна банка заведе дело в московски съд относно "незаконни, вредни действия от страна на депозитара Euroclear“ и плановете на Европейската комисия да използва замразени руски активи за финансиране на Украйна.
Днес беше обявено, че делото на Руската централна банка срещу Euroclear е за 18,2 трилиона рубли (приблизително 229 милиарда долара), като то е заведено в Московския арбитражен съд.
Припомняме, че Европейският съюз реши да замрази окончателно руски активи в Европа на обща стойност приблизително 210 милиарда евро. По-голямата част от тези активи принадлежат на Руската централна банка и се съхраняват в белгийския депозитар на Euroclear.
Европейският съвет ще се събере на 18 декември, за да финализира подробностите по заема за репарации за Украйна и да разреши оставащите въпроси, включително гаранциите от всички правителства на ЕС към Белгия, така че тя да не бъде оставена да плаща сметката, ако делото на Русия бъде успешно.
