"Надявам се това да се промени, защото щетите от заседналия процес са не само за нас, но и за България, която губи време да има съсед, който е по-скоро член на ЕС", каза Муцунски.
Той подчерта, че за България е в икономически, политически и национален интерес решението на проблема.
Министърът добави, че позицията на правителството остава ясна и, че няма да се приемат никакви отстъпки, свързани с основните идентични черти на страната.
"Фокус" припомня, че вчера премиерът на РСМ Християн Мицкоски заяви, че проблемът не се крие в това дали българите ще бъдат добавени в Конституцията, а в последвалите желания за още промени.
Муцунски: България няма желание за диалог
