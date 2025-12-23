МКД.
"Изискваме от Брюксел промяна на заключенията от преговорната рамка за интеграцията на Македония в ЕС", каза той.
Муцунски не каза как Брюксел е отговорил на това искане, но добави, че страната няма зона на комфорт да търгува по въпроси относно идентичността. Такова мнение беше изразено наскоро и от премиера Християн Мицкоски.
"Правителството не е готово да приеме конституционни поправки без да получи рамка за предсказуемост от Европейския съюз за двустранни спорове. Тази позиция е ясно изразена в Брюксел и в някои държави членки се засилва разбирането за нашата позиция. Конституционните поправки без сигурност и предвидимост ще ни доведат до нов задънена улица", добави Муцунски.
Муцунски: Македония остава ангажирана с намирането на взаимно приемливо решение с България
