Надежда Нейнски.
"Поздравих г-жа Нейнски с назначаването и ѝ пожелах успех в изпълнението на задълженията си. В разговора подчертах, че отношенията между двете страни трябва да се градят на принципите на добросъседство, приятелство и конструктивно сътрудничество. Същевременно инициирах двустранна среща, която да се проведе в скоро време“, пише Муцунски.
Муцунски иска среща с Надежда Нейнски
