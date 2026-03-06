Мултифондовете: От 1 септември до 30 ноември трябва да решим как да бъдат управлявани парите ни
Тя увери, че ще има активна кампания, която ще тече по няколко линии. "От една страна всички пенсионноосигурителни дружества ще подготвят на страниците си такива материали, но също и ще адресират клиентите си по този въпрос. Ангажимент към това ще има и Комисията по финансов надзор, Министерство на финансите също планира информационна страница. Ние ще бъдем проактивни, защото най-добре е всеки човек да направи индивидуален избор, а не да бъде разпределен автоматично", каза тя.
По думите ѝ в ситуация, в която човек не се чувства готов да направи избор или откаже да се информира и сам да реши, законът предвижда, че той ще попадне в един от трите инвестиционни профила според възрастта си. "По-младите – между 20 и 50 години, ще попаднат автоматично в динамично инвестиране, тези на възраст над 50 години ще отидат в балансирано финансиране, а три години преди пенсиониране хората попадат в консервативен фонд", посочи Несторова.
Тя коментира, че всеки може да сменя своето пенсионноосигурително дружество всяка година. "Всеки може да реши да остане в същата компания, но да смени профила на инвестиране или да смени компанията, в която се намира и може да го прави колкото пъти поиска. Когато дойде моментът от три години преди пенсиониране всички задължително и автоматично отиваме в консервативния фонд. Там фокусът е да съхраним парите и постигнатите натрупвания и нищо да не се изгуби поради пазарни движения", каза още тя.
Парламентът прие окончателно ключовите промени във втория пенсионен стълб.
пенсионноосигуряване се гарантира размера на първата пенсия. "Това означава, че ние можем да повишаваме пенсиите на пенсионерите, но не можем да ги намаляваме, независимо от това какъв е бил инвестиционният доход", заяви тя.
