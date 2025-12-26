Мъск: Брюксел вече не е белгийски град
Предприемачът коментира публикацията на блогъра Марио Науфола, който публикува статистика за децата, живеещи в столицата на Белгия. Според тези данни, в момента около три четвърти от непълнолетните в Брюксел са деца от неевропейски произход.
"Столицата на Белгия вече не е белгийска“, написа Мъск.
На 9 декември президентът на САЩ Доналд Тръмп нарече кмета на Лондон Садик Хан ужасен човек, провалил работата си. По този начин американският лидер коментира сложната ситуация с мигрантите в столицата на Обединеното кралство. Той отбеляза, че властите на града "позволяват на хората просто да пристигат и да не минават проверки“.
На следващия ден той се обърна към своите поддръжници в щата Пенсилвания. Тръмп заяви, че Европа рискува да се самоунищожи заради миграционната и енергийната си политика.
