|Мъск заведе дело срещу OpenAI и Apple
Мъск твърди, че интегрирането на ChatGPT в iPhone в рамките на Apple Intelligence дава на OpenAI несправедливо предимство: на потребителите се "налага“ използването на ChatGPT, което намалява интереса към външни AI решения, в частност чатбота Grok от xAI. В иска се посочва също, че App Store подценява видимостта на конкурентите в раздели като "Must-Have Apps“, където ChatGPT е било единственото AI приложение към 24 август.
Освен това, искът обвинява Apple в използване на доминиращата си позиция на пазара на смартфони, за да създаде "защитна бариера“ за OpenAI, тъй като интеграцията на ChatGPT в iPhone дава на компанията достъп до милиарди потребителски запитвания.
Apple по-рано отрече обвиненията на Мъск, заявявайки, че алгоритмите на App Store "са проектирани да бъдат честни и безпристрастни“. OpenAI в коментар за The Verge нарече иска поредния "опит за натиск“ от страна на Мъск.
