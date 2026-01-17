Ракетата Artemis II Moon бе преместена от мястото на сглобяване до стартиращата зона, намираща се на 6,4 кн разстояние - краткото пътуване през част от космическия център Кенеди на НАСА отне около 12 часа.
Мисията, която може да стартира още на 6 февруари, се очаква да продължи 10 дни. Тя е част от по-широк план, целящ да върне астронавтите на лунната повърхност
"Готови сме да тръгнем“, заяви по-рано екипажът на Artemis II.
Първата пилотирана мисия до Луната от повече от 50 години може да бъде изстреляна от НАСА още през първата седмица на февруари.
В събота, в рамките на подготовката, НАСА планира да изкара гигантската си ракета Space Launch System (SLS) Moon и космическата капсула Orion от сградата за сглобяване до стартовата площадка.
Мисията Artemis II, която ще продължи около 10 дни, може да отведе астронавтите по-далеч в космоса, отколкото някой друг преди тях.
Нейната цел е да подготви почвата за евентуално кацане на човека на лунната повърхност за първи път от мисиите "Аполо“ през 60-те и 70-те години на миналия век.
Планираното за събота пътуване от 6,4 км с транспортьора Crawler-Transporter-2 отне 12 часа. След като пристигнаха, инженерите ще започнат серия от подготовки, включи
НАСА ще проведе това, което описва като "мокра генерална репетиция“, която е тест преди стартирането за зареждане на ракетата с гориво. Ако възникнат проблеми, НАСА може да върне SLS и Orion в сградата за сглобяване за допълнителна работа преди изстрелването.
Но ако всички системи са готови, най-ранната възможна дата за изстрелване ще бъде петък, 6 февруари. Освен че ракетата трябва да е готова, Луната също трябва да е на правилното място, така че последователните прозорци за изстрелване се избират съответно в положението на Луната.
