НАТО осъди атаките на Иран срещу Турция
©
"Осъждаме атаките на Иран срещу Турция. НАТО застава твърдо зад всички свои съюзници, включително Турция, докато Иран продължава безразборните си атаки в региона“, заявява говорителят Алисън Харт.
"Нашата позиция за възпиране и отбрана остава силна във всички области, включително по отношение на противовъздушната и противоракетната отбрана“, допълва Харт.
Както ФОКУС съобщи по-рано, турското министерство на отбраната заяви, че противовъздушната отбрана на НАТО е свалила иранска балистична ракета, изстреляна към турското въздушно пространство.
Министерството допълва, че Турция ще проведе разговори с НАТО и другите си съюзници след атаката.
Още по темата
/
Запрянов: Иранският режим не се съобразява, НАТО е най-сигурният вариант за защита на нашата територия
17:03
Гръцки F-16 са прехванали ливански дронове, изстреляни към Кипър - полет на Aegean се е върнал в Атина
11:06
Премиерът: Имаме достатъчно количество нефт, закупени преди цените на световните пазари да започнат да се повишават
10:52
Българи в капан на меден месец на Малдивите: Местните се възползват от ситуацията и спекулират с цените на стоките и услугите
09:28
Още от категорията
/
САЩ и Израел атакуваха сградата на Експертния съвет на Иран, в която трябва да се избере нов лидер на страната
03.03
Батарея с ракети Patriot, разположена в Турция, ще защитава и България от евентуални ирански атаки
03.03
"Третата световна война почти започна": Медведев заяви, че САЩ се държат като "свине, които са лишени от коритото си"
02.03
Нетаняху твърди, че "има много признаци" за смъртта на Али Хаменей и призова иранците да свалят режима "на ужасите"
28.02
"Под развалините има още деца": Броят на загиналите при удара по девическо училище в Иран се увеличи на 60
28.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.