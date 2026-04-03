НАТО трябва да бъде заменена като отбранителна организация, след като се прояви като "страхлива и неефективна“ в конфликта с Иран. Мнението е на американския генерал в оставка Кийт Келог пред Fox News. Той критикува съюзниците от НАТО за неспособността им да разрешат конфликта в Иран. Генералът предположи, че Съединените щати биха могли да се възползват от наличието на други партньори в отбраната.

“НАТО се оказаха страхливци. Може би ни трябва нова НАТО, нова организация за защита“, заяви генералът. Той посочи член 13 от Северноатлантическия договор, който гласи, че всяка страна може да се оттегли от НАТО една година след подаване на уведомление за напускане.

След това Кийт Келог предложи алтернативи: "Трябва преразглеждане на съществуващите отбранителни съюзи, евентуално създаване на такъв с Япония, Австралия и някои европейски държави, желаещи да участват в бойни действия, като например Германия или Полша. Дори Украйна, която също се е доказала като добър съюзник.“

Бившият държавен секретар Майк Помпео, който преди това е заемал позиции, свързани с операциите на НАТО, нарече състоянието на алианса сърцераздирателно. "Смятам НАТО за много важен съюзник от десетилетия. Но да ги гледам как не действат, как не успяват да убедят собствения си народ, собствената си вътрешна аудитория, че това е важно, да им обяснят защо са в по-голяма безопасност заради това, което Съединените щати направиха с нашите приятели в Израел, и да ни помогнат да изпълним тази мисия... Мисля, че това ще изисква фундаментално преосмисляне на начина, по който Съединените щати определят точно кои са нашите съюзници и за какво можем да разчитаме на тях“, каза той.

Мненията на генерал Кийт Келог и на Майк Помпео идват само ден, след като американският президент Доналд Тръмп също разкритикува НАТО за нежеланието да се включат в американско-израелската офанзива срещу Иран и за пореден път заплаши да извади САЩ от споразумението.