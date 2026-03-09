Тurkiye Тoday.
''НАТО отново прихвана ракета, насочена към Турция'', заяви говорителят на НАТО Алисън Харт в публикация в социалната платформа X.
''НАТО е твърдо готова да защитава всички съюзници срещу всяка заплаха'', добави тя.
Отломки от ракета в Газиантеп
Министерството на отбраната на Турция заяви в по-рано днес, 9 март, че балистична ракета, изстреляна от Иран и навлязла в турското въздушно пространство, е била неутрализирана от средствата на НАТО за противовъздушна и противоракетна отбрана, разположени в Източното Средиземноморие.
В изявление, споделено в X, министерството заяви, че отломки от боеприпаса са паднали върху свободна земя в провинция Газиантеп. Няма съобщения за жертви или ранени.
Това е вторият подобен инцидент от началото на войната между Съединените щати, Израел и Иран.
НАТО след прихванатата ракета над Турция: Ще защитаваме съюзниците си
©
Още по темата
/
КТ "Подкрепа": Ръст от 24% на горивата на дребно, ще доведе до 2,4% ръст на стоките и услугите
16:19
Доц. Цветков за евентуална ракета към България: Тя би трябвало да мине над въздушното пространство на Турция, което е защитено със системи "Пейтриът"
10:01
Още от категорията
/
Мултифондовете: От 1 септември до 30 ноември трябва да решим как да бъдат управлявани парите ни
06.03
Иран заплаши ЕС, че ще плати висока цена, ако остане безмълвен по отношение на атаката на САЩ и Израел
05.03
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Тръмп предупреди: Новият лидер на Иран ''няма да издържи дълго''
22:14 / 08.03.2026
Турция ще разположи шест изтребителя F-16 в Северен Кипър заради ...
20:41 / 08.03.2026
Властите в Израел: С до 100 души в самолет и 30-дневна забрана за...
17:21 / 08.03.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.