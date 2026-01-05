Сподели close
Николас Мадуро, който бе заловен от САЩ по време на операция, може да бъде признат за виновен по федерални обвинения в търговия с наркотици и други престъпления. По време на дръзката операция на САЩ на 3 януари Николас Мадуро и съпругата му бяха заловени в двореца в Каракас. Бившият президент на Венецуела беше задържан в следствения изолатор в Бруклин в очакване да му бъдат предявени обвинения по четири пункта на 5 януари, пише NY Post.

Ако бъде признат за виновен, Мадуро най-вероятно ще прекара остатъка от живота си зад решетките – или нещо по-лошо.

Мадуро е ескортиран с хеликоптер до съда в Манхатън

Съгласно федералния закон, обвиняем, признат за виновен в нарушение на Закона за контролираните вещества "в рамките на продължителна престъпна дейност“, може да бъде осъден "на смърт".

Федералните престъпления, наказуеми със смъртно наказание, включват, по-специално, убийство, държавна измяна или шпионаж, както и престъпления, свързани с наркотици, които не включват убийство.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп отправи остро предупреждение към "много болната“ Колумбия след операцията във Венецуела.

Следва да се отбележи обаче, че смъртни присъди за престъпления, свързани с наркотици, не се налагат често в САЩ.