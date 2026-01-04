Сподели close
Най-малко 40 души са били убити при американски въздушен удар срещу Венецуела в ранните часове на събота, включително военни и цивилни. Това пише New York Times, цитирайки висш венецуелски служител.

Сред жертвите има както военни, така и цивилни. Вицепремиера на страната  Делси Родригес също направи изявление за загиналите.

По-рано тя заяви по държавната телевизия, че в резултат на атаката има смъртни случаи сред военни и цивилни. Тя обаче не посочи конкретен брой жертви.

Американските войски удариха военната база Фуерте Тиуна в Каракас, където се намират по-специално Министерството на отбраната и главното командване на венецуелската армия. Атаките бяха насочени и към пристанището в град Ла Гуайра и летището Игероте в щата Миранда, пише изданието.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че няма убити американски войници, но не коментира колко ранени и убити и
ма от страна на Каракас. 

Генерал Дан Кейн, председател на Обединения комитет на началник-щабовете, заяви, че американски хеликоптери, пътуващи за евакуация на президента Николас Мадуро и съпругата му, са били под обстрел. Той допълни, че един хеликоптер е бил повреден, но "е останал годен за летене“ и че всички американски самолети са се "върнали у дома“.

Около половин дузина войници са били ранени при общата операция по залавянето на Мадуро, според двама американски служители, пожелали анонимност.