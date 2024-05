На 53 г. почина известен режисьор, номиниран за "Оскар"

© На 53 г. почина номинираният за "Оскар“ режисьор на документални филми Морган Спърлок, съобщи BBC.



Режисирал е над 20 филма, сред които "Къде по света е Осама бин Ладен“ от 2008 г. и за турнето на One Direction "Това сме ние“ от 2013 г.



Най-известен е обаче с филма си 2004 г. Super Size Me. В него Спърлок се подлага на едномесечна диета само с храна от McDonald’s, за да покаже какво е въздействието ѝ върху здравето.



Лентата предизвика голям дебат и му донесе номинация за "Оскар“ за най-добър документален филм.



Морган Спърлок е починал е от усложнения от рак, се казва в изявление на семейството му.



Неговият брат и сътрудник Крейг Спърлок написа: "Беше тъжен ден, когато се сбогувахме с брат ми Морган. Той даде толкова много чрез своето изкуство, идеи и щедрост. Светът загуби един истински творчески гений и специален човек."



Освен че е режисьор на филма Super Size Me, Морган Спърлок е опитното зайче, което изяжда всеки ден десетки бургери и литри газирани напитки. За един месец напълня с 11 кг. Обяви, че се чувства болен и няма енергия.