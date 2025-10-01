ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|На 91 години почина Джейн Гудол
Тя е смятана за най-големият експерт по шимпанзетата, изучавайки социалните и семейните взаимодействия на дивите шимпанзета.
Гудол е починала от естествена смърт, според изявление на института "Джейн Гудол".
|Още по темата:
|общо новини по темата: 461
|предишна страница [ 1/77 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Международни новини:
Bloomberg: Печалбите на руските магнати надхвърлят 20 милиарда до...
16:40 / 01.10.2025
Автобус изхвърча от магистрала "Тракия"
16:24 / 01.10.2025
Евростат с данни за зависимостта между възрастните българи спрямо...
16:47 / 01.10.2025
Медии съдят Meta, искат 550 млн. евро за нанесени вреди
17:24 / 01.10.2025
Медведев за ядрените подводници на Тръмп: Трудно е да се намери ч...
12:35 / 01.10.2025
Ужас в Мюнхен
10:24 / 01.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Лора Крумова и Димитър Рачков се подиграха на Венета Райкова
08:54 / 29.09.2025
Meteo Balkans с предупреждение за Бургаско: Водата ще е много!
12:46 / 30.09.2025
Нова звездна сватба на хоризонта. Той е на 63, тя - на 37
23:01 / 30.09.2025
Жителите на всички големи градове у нас са предупредени за 1 октомври
14:46 / 29.09.2025
Официално: Билетът за градския транспорт в Бургас поскъпва!
13:27 / 30.09.2025
Оранжев код за Бургаско утре! Очаква се обилен дъжд и силен вятър
09:11 / 01.10.2025
Възрастен мъж е с опасност за живота след тежка катастрофа край Айтос
08:12 / 29.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета