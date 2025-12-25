На Бъдни вечер падна джакпот на стойност 1,8 милиарда долара
©
Печелившите числа, избрани в тегленето на Бъдни вечер в сряда, бяха: 4, 25, 31, 52 и 59 с Powerball 19.
Победителят има избор между еднократно плащане в брой от 834,9 милиона долара или награда, изплащана за около 30 години от пълната сума на наградата.
Джакпотът на Бъдни вечер беше втората награда в играта над милиард долара тази година след 46 последователни тегления без победител.
Джакпотът от Powerball на стойност 1,787 милиарда долара, спечелен през септември от два билета в Мисури и Тексас, беше третата най-голяма награда в историята на лотарията в САЩ.
Шансовете за спечелване на джакпота на Powerball са 1 на над 292 милиона.
Тим Шартие, професор по математика и компютърни науки в колежа Дейвидсън, оприличава опита за спечелване на джакпота на Powerball с тези коефициенти на избиране на конкретна секунда в рамките на деветгодишен период и след това опит за познаване на тази конкретна секунда. Той каза, че закупуването на повече билети наистина увеличава шансовете на играча за печалба – но само незначително.
Още от категорията
/
Евростат: Най-ниският БВП на глава от населението е регистриран в България – 66% от средния за ЕС
17.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Статистика: Европа най-сетне се възстановява от пандемията COVID-...
12:54 / 24.12.2025
Немски турист почина след фатално падане от лифт в Черна гора
12:55 / 24.12.2025
Началникът на Генералния щаб на въоръжените сили на Либия загина ...
10:20 / 24.12.2025
Кошмар в биатлона! Намериха мъртъв победител в Световна купа и тр...
08:41 / 24.12.2025
Турски митничар бе затиснат от две коли на ГКПП Капитан Андреево-...
16:38 / 23.12.2025
CBS: Над 11 000 нови документа за Епстийн бяха публикувани през н...
15:58 / 23.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.