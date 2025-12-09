На американските инвеститори е предложено да компенсират загубите си с активи на "Лукойл"
©
Американските компании за управление на активи, включително BlackRock, JP Morgan и Goldman Sachs, загубиха милиарди долари, когато се наложи първо да замразят, а след това да отпишат акциите си в руски компании, включително "Лукойл", отбелязва агенцията. Сега Xtellus Partners е уведомила Министерството на финансите на САЩ за желанието си да организира схема за безкасов обмен: акциите, които се намират при американските инвеститори, ще бъдат върнати на "Лукойл" в замяна на глобални активи на руската компания, посочват източници на британската медия.
Източници на агенцията също така заявяват, че плащането на активи с акции може да означава "по-бърза сделка“, тъй като санкциите срещу "Лукойл" забраняват парични операции с него. Както се отбелязва в материала, преди началото на войната в Украйна западните инвеститори притежаваха повече от една четвърт от акциите на руската компания.
Още по темата
/
Руското дъщерно дружество на ''Лукойл'' във Финландия започва да затваря бензиностанциите си заради санкциите на САЩ
19.11
Цените на петрола падат на фона на санкциите на САЩ срещу руските гиганти "Роснефт" и "Лукойл"
11.11
Още от категорията
/
Ужас в Гърция
05.12
Европейците харчат около 60 млн. евро за пощенски картички всяка година. Ще изпратите ли коледни пожелания в плик този декември?
02.12
Земетресение в Гърция
01.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Paramount отправи нова оферта за придобиване на Warner Bros
16:53 / 08.12.2025
Русата Златка се покри след скандала около Карен
15:12 / 08.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.