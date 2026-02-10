На китайската Нова година възрастните даряват на децата червени пликове с пари, което символизира късмет и благословия
На празника възрастните даряват на децата червени пликове с пари, което символизира предаване на късмет и благословия. Фойерверките пък прогонват злите духове. Танците на дракони и лъвове символизират мощ и късмет, обясни д-р Томова.
Смята се, че китайският календар е древна астрологическа система, приета и днес. Една от легендите разказва, че преди да се пренесе в отвъдното, Буда кани всички животни и по реда, по който те идват, се подреждат годините в календара.
"Един от най-разпространените митове пък разказва, че императорът решил да създаде зодиакална система, основана на животни. Поканил всички животни да участват в надпревара и редът, в който те преминали някаква река и се явили в императорския двор, определил последователността им в зодиака. Така всеки 12-годишен цикъл започва с Годината на плъха и завършва с Годината на прасето.
Съществуват много подобни приказки, които подчертават характерните качества на всяко животно като причина за мястото му в този зодиак“, разказа д-р Томова.
Настоящата Година на коня се смята за мощен период на движение, промяна, разгръщане. "Тя се идентифицира с енергия и действие. Много бурна, продуктивна, управлявана именно от огнения елемент, който засилва емоцията, импулсивността. Предполагат се смели решения“, поясни д-р Юлияна Томова.
Характеристиките на зодиаците ги определят като подходящи за раждане или недобри за инвестиции например.
"Дори в съвременния свят тези вярвания по някакъв начин влияят върху хората. Има много символика, навлязла в живота им“, допълни гостът.
