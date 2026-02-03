Сподели close
Две основни европейски платежни групи, всяка от които разработва решения за незабавни плащания, ще обединят усилия, за да позволят на гражданите от различни страни в ЕС лесно и бързо да прехвърлят пари един на друг, използвайки мобилните си телефони, считано от тази година, съобщава Франс прес.

Частните консорциуми Европейска инициатива за плащания (European Payments Initiative, EPI) и Европейски съюз за платежни решения (European Payments Alliance, EuroPA) обявиха днес подписването на "меморандум за разбирателство“, който потвърждава успешното приключване на фазата на проучване и отваря път за практическо внедряване на проекта, пише в съобщение Европейска инициатива за плащания.

Новата услуга, наречена "трансграничен превод“ - платежна услуга, която всъщност е банков превод, ще бъде въведена масово за физически лица през 2026 г. и следващата година за търговци, както във физическите магазини, така и онлайн.

"Обединената коалиция вече обхваща 13 европейски страни и над 130 милиона потенциални потребители“, написа в профила си в "ЛинктИн“ (LinkedIn) Даниел Бал, президент на Френската банкова федерация (FBF) и на "Креди мютюел“ (Credit Mutuel). Според съобщението коалицията е отворена за всички европейски държави, включително  за Швейцария и пазари извън еврозоната.

Европейска инициатива за плащания включва 16 акционери, сред които водещите френски банки – "Бе Ен Пе Париба“ (BNP Paribas), "Креди Агрикол“ (Credit Agricole), "Сосиете Женерал“ (Societe Generale), Бе Пе Се Е (BPCE), "Креди мютюел“ и "Банк постал“ (La Banque postale), както и няколко германски, белгийски и нидерландски финансови институции. Организацията разработва платежна система "Веро“ (Wero), наследник на "Пейлиб“ (Paylib) във Франция, което позволява незабавни преводи от сметка в сметка чрез мобилен номер, QR код (двумерен баркод) или имейл адрес.

Европейският съюз за платежни решения също разработва платежно решение, много подобно на "Веро“, действащо в Южна Европа чрез системите "Банкомат“ (Bancomat) в Италия, "Бизум (Bizum) в Испания, "СИБС/Емби Уай“ (SIBS MB Way) в Португалия и в Северна Европа чрез "Випс Мобил Пей“ (Vipps MobilePay) в Дания, Финландия и Швеция.

Първоначално Европейска инициатива за плащания бе замислена като европейски отговор на американските гиганти "Виза“ (Visa) и "Мастъркард“ (Mastercard), но стартира със забавяния и отказ на участници.

Паралелно Европейската централна банка (ЕЦБ) работи по внедряването на дигиталното евро, което ще бъде конкурентно средство за разплащане до края на десетилетието, посочва АФП, цитирана от pariteni.bg.