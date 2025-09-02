ЗАРЕЖДАНЕ...
|Над 1400 са жертвите при земетресението в Афганистан
"Фокус" припомня, че земетресението от 6.0 по скалата на Рихтер удари региона на Афганистан в неделя.
"Не можем да си позволим да забравим народа на Афганистан, който е изправен пред множество кризи, множество сътресения, а устойчивостта на общностите е изчерпана“, каза Индрика Ратвате, координатор на ООН за Афганистан, на брифинг днес.
Талибаните призоваха за международна помощ.
