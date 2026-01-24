Сеизмичен рояк разтърси Западна Турция, като за по-малко от 18 часа са регистрирани над 150 земетресения с магнитуд от 5. 2 до 2.1 по скалата Рихтер.Три от земетресенията са били с магнитуд от 5.2, 4.0 и 3.5 по скалата на Рихтер. Това показва справка на ФОКУС на сайта на Европейския средиземноморски сеизмологичен център ().Първият трус, от 5.2 по Рихтер, е регистриран на 62 км югоизточно от Балъкесир, на 11 км югоизточно от Синдирги, на дълбочина от 11 км. Той е регистриран в ранните часове на 24 януари.Последният трус е регистриран 15:12 часа местно време (14:12 часа българско време), на 56 км югоизточно от Балъкесир, на 5 км югоизточно от Синдирги, на дълбочина 9 км.припомня, че сеизмичният рояк е поредица от земетресения, случващи се в определена зона за кратък период. Те се отличават с множество слаби до средни трусове, често свързани с вулканична или тектонична активност. Те могат да продължат от няколко часа до седмици или месеци, какъвто случай бе наблюдаван миналата година около остров Санторини, Гърция.