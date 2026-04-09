Ливан съобщава за над 180 загинали след удари на Израел в Бейрут, пише AP.

Ударите са били насочени срещу оживени търговски и жилищни райони в центъра на столицата, които са дошли без предупреждение.

Още след обявявнето на примирието между САЩ/Израел и Иран Бенямин Нетаняху подчерта, че то не включва Ливан, а това по-късно потвърди и американският президент Доналд Тръмп.

Според израелските военни в рамките на около 10 минути са поразени повече от 100 цели на Хизбула в Бейрут.

По информация на AP обаче са ударени и жилищни сгради.