Ливан съобщава за над 180 загинали след удари на Израел в Бейрут, пише AP.
Ударите са били насочени срещу оживени търговски и жилищни райони в центъра на столицата, които са дошли без предупреждение.
Още след обявявнето на примирието между САЩ/Израел и Иран Бенямин Нетаняху подчерта, че то не включва Ливан, а това по-късно потвърди и американският президент Доналд Тръмп.
Според израелските военни в рамките на около 10 минути са поразени повече от 100 цели на Хизбула в Бейрут.
По информация на AP обаче са ударени и жилищни сгради.
