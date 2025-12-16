Viral News.
Инцидентът е станал късно снощи, когато автобусът се е ударил в централния мантинелен парапет на магистралата, пресякъл е в насрещното платно и се е сблъскал с такси, преди да се преобърне, съобщи полицията.
Единадесет пътници от автобуса и двама души, които са били в таксито, са загинали на мястоo, а шест жени и седем мъже са хоспитализирани, съобщи АР.
Най-малко 13 души загинаха, а повече от 10 бяха ранени при преобръщане на автобус в Иран
