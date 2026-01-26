след като ферибот с повече от 350 пътници и членове на екипажа на борда потъна във водите край южното крайбрежие на Филипините, предава ВВС.
Спасителните екипи са спасили 316 души на борда на MV Trisha Kerstin 3, но най-малко 28 души все още са в неизвестност.
Корабът, който е както товарен, така и пътнически ферибот, пътува от южния континентален остров Минданао към остров Джоло по-далеч на югозапад, когато в 1:50 местно време в понеделник е подал сигнал за бедствие.
Властите заявяват, че разследват причината за потъването. Филипините – архипелаг от 7100 острова – имат дълга история на морски катастрофи, свързани с фериботи между островите.
"Според разказите на някои оцелели, водите в района са били бурни по това време“, заявява говорителката на филипинската брегова охрана Ноеми Каябяб в телевизионно интервю, според репортаж на AFP.
Най-малко 15 души са загинали, а 28 са в неизвестност след потъването на ферибота край Филипините
©
Още по темата
/
Снеговалежите в Русия счупиха 150-годишен рекорд: Хората скачат от прозорците, за да излязат от домовете си
18.01
Тежка зимна обстановка и в Истанбул, утрешният ден ще бъде неучебен и неработен за някои граждани
11.01
Още от категорията
/
Видео показва момента, в който агент на ICE стреля по 37-годишния Алекс Прети в южната част на Минеаполис
25.01
Британски семейства заведоха дело срещу TikTok заради смъртта на децата им в резултат на опасни предизвикателства
16.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Блокада на доста от граничните пунктове
21:14 / 25.01.2026
Голяма хотелска верига затваря половината от обектите си
09:00 / 25.01.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.