Най-малко 15 души са загинали, след като ферибот с повече от 350 пътници и членове на екипажа на борда потъна във водите край южното крайбрежие на Филипините, предава ВВС.

Спасителните екипи са спасили 316 души на борда на MV Trisha Kerstin 3, но най-малко 28 души все още са в неизвестност.

Корабът, който е както товарен, така и пътнически ферибот, пътува от южния континентален остров Минданао към остров Джоло по-далеч на югозапад, когато в 1:50 местно време в понеделник е подал сигнал за бедствие.

Властите заявяват, че разследват причината за потъването. Филипините – архипелаг от 7100 острова – имат дълга история на морски катастрофи, свързани с фериботи между островите.

"Според разказите на някои оцелели, водите в района са били бурни по това време“, заявява говорителката на филипинската брегова охрана Ноеми Каябяб в телевизионно интервю, според репортаж на AFP.