|Най-малко 500 души са загинали, а близо 1000 са ранени при силното земетресение в Афганистан
Земетресението е ударило труднодостъпната североизточна провинция Кунар, близо до границата с Пакистан, в 23:47 ч. местно време в неделя (31 август), съобщи по-пано Германският изследователски център за геонауки.
Спасителните екипи работят в няколко района на планинската провинция, където е ударило земетресението.
Според първоначални данни 30 души са загинали в едно от селата.
"Броят на жертвите и ранените е голям, но тъй като достъпът до района е затруднен, нашите екипи все още са на място“, заявява говорителят на министерството на здравеопазването Шарафат Заман.
Стотици ранени са били откарани в болница, съобщава местен служител, като броят им вероятно ще се увеличи.
Епицентърът на земетресението е бил близо до Джалалабад, провинция Нангархар, на дълбочина 14 км. Джалалабад се намира на около 119 км от столицата Кабул.
Около 20 минути по-късно в същата провинция е имало второ земетресение с магнитуд 4,5 и дълбочина 10 км (6,2 мили). По-късно е последвало земетресение с магнитуд 5,2 на същата дълбочина.
На 7 октомври 2023 г. Афганистан бе ударен от земетресение с магнитуд 6,3 и силни вторични трусове.
Правителството на талибаните в страната заяви, че са загинали най-малко 4000 души, но според ООН броят на жертвите е около 1500.
