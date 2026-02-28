Най-малко един загинал в Абу Даби след балистични удари от Иран
Той е загинал, след като отломки са паднали върху жилищен район в Абу Даби, съобщи министерството на отбраната в публикация в X, като са нанесени и "някои материални щети“.
Добави, че няколко ракети, насочени към страната, са били успешно пресечени след "явна атака днес с ирански балистични ракети“.
Пресечени ракети са били отчетени и в Катар, Кувейт и Йордания.
Евродепутати поискаха мерки срещу несправедливи такси за деца в с...
16:18 / 27.02.2026
