Автобусът, който е пътувал от Измир за Газиантеп, се е ударил в задната част на камиона, след като камионът спука гума и спира внезапно на пътя, съобщава турската агенция
Автобусът е бил управляван от А. А. (42), докато камионът е бил управляван от Х. К. (52).
"Според получената информация, пътнически автобус, чийто шофьор все още не е идентифициран, се е сблъскал с камион, пътуващ в същата посока (в провинция Османие). В резултат на сблъсъка автобусът е сериозно повреден, а някои пътници са останали блокирани вътре. След получаване на сигнала на мястото на инцидента са изпратени множество пожарникари, медицински персонал, полиция и жандармерия. След значителни усилия спасителите са извадили блокираните пътници от автобуса. Първоначален преглед от медицински персонал е установил, че шест души са починали на място“, съобщава агенцията.
Единадесет ранени са транспортирани с линейка до различни болници в Османие и са лекуванитам от нараняванията си.
Служители на реда са започнали разследване на инцидента.
