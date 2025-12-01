Sky News.
Разследващите издирват телата на загиналите в жилищния комплекс на Уанг Фук, където пожарът избухна в сряда, 26 ноември.
Шук-ин Цанг, началник на звеното за ранените в полицията на Хонконг, заяви, че още 100 души остават в неизвестност, а 79 души са ранени.
Полицията съобщава, че е извършила претърсвания в четири от засегнатите сгради. Градски служител обаче посочи, че търсенето се очаква да продължи от три до четири седмици.
В неделя над 1000 души се събраха, за да отдадат почит на жертвите на пожара - най-смъртоносният в Хонконг от повече от 75 години. Опечалените чакаха на опашка с дължина над километър, за да положат цветя, някои от които съдържаха бележки, адресирани до загиналите.
Онлайн петиция, настояваща за независимо разследване на евентуална корупция и преразглеждане на строителния надзор, събра над 10 000 подписа, преди да бъде прекратена. Друга петиция с подобни искания набра над 2700 подписа, призовавайки за "ясна отчетност" от страна на правителството.
Градските власти обявиха, че спират 28 строителни проекта, изпълнявани от фирмата Prestige Construction & Engineering Company, която е извършвала ремонтните дейности в комплекса Уанг Фук. Според тях пожарът е "разкрил сериозни недостатъци" в безопасността на обектите на компанията, включително "широкото използване на пенопластови плоскости за блокиране на прозорци по време на ремонт на сгради".
Най-смъртоносният пожар в Хонконг от десетилетия отне живота на над 140 души, още 100 са в неизвестност
© Sky News
Още по темата
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Най-голямата коледна атракция тази година е на по-малко от 100 км...
18:12 / 30.11.2025
Вучич: От този вторник няма да имаме рафинерия, ще внасяме петрол...
15:16 / 30.11.2025
Червен код за време в Гърция
20:01 / 29.11.2025
Папа Лъв XIV посети Синята джамия в Истанбул
14:43 / 29.11.2025
Кораб се запали в Черно море, на борда имало 25 души
22:37 / 28.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.