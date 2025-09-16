Намериха лечение за рак?

© Дълбоководни бактерии убиват раковите клетки



Известна като EPS3.9, тази дълговерижна захарна молекула се извлича от морски микроорганизъм, наречен Spongiibacter nanhainus.



Любопитното при нея е, че предизвиква драматична форма на клетъчна смърт, наречена пироптоза, мощен възпалителен процес, който не само унищожава раковите клетки, но и активира имунната система. Публикувано в The FASEB Journal, изследването показа, че EPS3.9 се свързва със специфични мембранни липиди, открити в раковите клетки, включително тези при левкемия и чернодробни тумори, принуждавайки клетките да се разрушават бурно.



За разлика от нормалната клетъчна смърт, пироптозата освобождава сигнали за опасност, които призовават имунната система да действа, усилвайки противораковия отговор. Още по-обещаващи са лабораторните опити с мишки, които разкриват мощни ефекти за убиване на тумори, без да увреждат околните здрави тъкани. Това прави EPS3.9 силен кандидат за бъдещ клас лечения за рак, базирани изцяло на естествени морски съединения.



Природата може би крие някои от най-мощните отговори на рака, дълбоко под повърхността на океана. EPS3.9 един ден може да се превърне в революционно оръжие в онкологията, предлагайки двойно действие, като едновременно убива тумори и засилва защитните сили на организма.



Източник: zdrave.to