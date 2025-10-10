ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Не е Тръмп! Мария Корина Мачадо печели Нобеловата награда за мир за 2025 г.
Норвежкият Нобелов комитет обяви наградата в петък, 10 октомври.
Мария Корина Мачадо беше удостоена с наградата "за нейната неуморна работа за насърчаване на демократичните права на венецуелския народ и за нейната борба за постигане на справедлив и мирен преход от диктатура към демокрация“.
Президентът на САЩ Доналд Тръмп, въпреки многобройните публични претенции за наградата, не получи Нобеловата награда за мир.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Международни новини:
Трима българи са осъдени на затвор във Франция за източване на ба...
10:52 / 10.10.2025
Кой са факторите, които влияят на завръщането на украинските бежа...
11:01 / 10.10.2025
Ново силно земетресение на Филипините, издадено е предупреждение ...
08:48 / 10.10.2025
След рекордните цени на златото: Гърците намериха начин да реализ...
15:54 / 09.10.2025
Ето кой печели Нобеловата награда за литература за 2025 г.
14:21 / 09.10.2025
ЕС внася зелени енергийни продукти на стойност 14,6 милиарда евр
17:33 / 09.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Санират още осем блока в Бургас
11:11 / 09.10.2025
Излекуваха бургазлия от вирусен енцефалит в УМБАЛ Бургас
15:10 / 08.10.2025
На тези места в Бургаско не трябва да се пие вода от чешмата!
11:38 / 08.10.2025
"Лукойл" вече има купувач?
13:20 / 08.10.2025
Полиция нахлу в Община Несебър и офисите на РДНСК и РИОСВ в Бургас
15:57 / 08.10.2025
Почина Марин Маринов
20:40 / 08.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета