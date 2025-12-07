ProNews.
Според съобщенията, нападението е станало малко преди 20:00 часа местно време, когато група от най-малко шест души се е приближила до сградата и е хвърлила пет коктейла Молотов. Гръцките власти обявиха, че при атаката няма пострадали. Входа на сградата и паркиран автомобил до нея са с нанесени щети.
Извършителите са си тръгнали веднага след нападението в неизвестна посока, преди полицията да успее да реагира.
Неизвестни лица нападнаха полицейското управление в Атина с коктейли Молотов
©
Още от категорията
/
Бившият върховен представител на ЕС Федерика Могерини е сред задържаните при акция за разследване на измами
02.12
Най-смъртоносният пожар в Хонконг от десетилетия отне живота на над 140 души, още 100 са в неизвестност
01.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.