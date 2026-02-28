Нетаняху твърди, че резиденцията на Хаменей е разрушена и "има много признаци“ за смъртта на върховния лидер на Иран.Нетаняху призова жителите на Иран да излязат на улиците и да свалят режима в републиката."Не пропускайте тази възможност“, заявява той в видеообръщение на иврит, "това е възможност, която се среща веднъж на поколение“."Скоро ще дойде вашият момент“, заявява той, "моментът, в който трябва да излезете на улиците, да излезете на улиците, за да довършите работата по свалянето на режима на ужасите, който огорчава живота ви“."Помощта пристигна“, посочва Нетаняху на английски, призовавайки иранците да обединят сили за свалянето на режима.