Нетаняху твърди, че "има много признаци" за смъртта на Али Хаменей и призова иранците да свалят режима "на ужасите"
Нетаняху призова жителите на Иран да излязат на улиците и да свалят режима в републиката.
"Не пропускайте тази възможност“, заявява той в видеообръщение на иврит, "това е възможност, която се среща веднъж на поколение“.
"Скоро ще дойде вашият момент“, заявява той, "моментът, в който трябва да излезете на улиците, да излезете на улиците, за да довършите работата по свалянето на режима на ужасите, който огорчава живота ви“.
"Помощта пристигна“, посочва Нетаняху на английски, призовавайки иранците да обединят сили за свалянето на режима.
CNN: Десетки документи на ФБР липсват от "досиетата на Епстийн", включително на жена, която обвинява Тръмп
