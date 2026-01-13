Никога не е късно да срещнеш любовта: Тя е на 71, той на 74
Пример за това са 71-годишната Бренда Мълинс и 74-годишният Боб Уагънър, които, въпреки напредналата си възраст, разкриват чувствата си един пред друг и стават двойка. Дори нещо повече – те решават да заявят любовта си пред света и на 23 декември сключват брак.
Двамата се срещат в център за възрастни хора в американския щат Джорджия, който често посещават.
Мълинс искрено скърби за смъртта на съпруга си, който почива през 2023 г. и с когото са цели 48 години заедно. Тогава съветник ѝ препоръчва да посети центъра за възрастни хора, намиращ се в окръг Монтгомъри. Там, хора на нейната възраст и с нейната съдба, се събират – за да ги поговорят, да изпият чаша чай и да играят настолни игри и карти.
Възрастната жена не се поколебава и става чест посетител на центъра. Така тя се запознава с Уагънър, който по същото време тъгува за загубата на майка си.
"Това, което ни свърза първоначално бе общата скръб. Това даде началото на нашата дружба, която бързо прерасна в нещо повече“, разказва Мълинс пред сайта LEX 18. "Скоро всички забелязаха това и започнаха да ни "сватосват“, казвайки ни, че трябва да сме заедно.“
За Уагънър познанството с Бренда било също толкова вълнуващо: "Чувството беше страхотно. Сякаш си тийнейджър отново – нервен, нетърпелив, надяваш се всичко да се получи. И, за щастие, се получи.“
Двамата признават, че първоначално са имали колебания дали да превърнат приятелството си в романтика. "Казвахме си: ‘Няма да се женим, просто ще сме приятели, ще излизаме на срещи’“, спомня си Мълинс.
"В един момент обаче той ме помоли да се омъжа за него, но аз отказах, защото не бях готова. Но Боб не се обезсърчи и ми даде време, казвайки ми: "Когато си готова, просто ми дай знак‘.“
В крайна сметка двамата се решават на голямата крачка. И дори избират да се венчаят в центъра, в който са се запознали, вместо в съдебната зала - заради по-големия брой гости. Планират да прекарат медената си седмица на риболов на езеро през пролетта, пише Ladyzone.
"Просто е уютно да съм с нея“, казва Боб.
"Аз обичам да готвя, а Боб обича да яде – така че сме се уредили идеално“, шегува се Бренда.
/
