Нобеловата награда за химия за 2025 г. бе връчена на трима учени
Автор: Росица Чинова 13:16
©
Нобеловата награда за химия за 2025 г. беше връчена на трима учени - японец, британец и йорданец - за разработката на така наречените "метал-органични рамки", предава CNN.

Сусуму Китагава, Ричард Робсън и Омар Яги ще си поделят престижното отличие за своя принос, който предоставя на химиците "нови възможности за решаването на някои от основните предизвикателства пред науката", обяви Нобеловият комитет по време на церемонията в Стокхолм.








