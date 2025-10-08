ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Нобеловата награда за химия за 2025 г. бе връчена на трима учени
Сусуму Китагава, Ричард Робсън и Омар Яги ще си поделят престижното отличие за своя принос, който предоставя на химиците "нови възможности за решаването на някои от основните предизвикателства пред науката", обяви Нобеловият комитет по време на церемонията в Стокхолм.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Международни новини:
Датският премиер: Тръмп не е престанал да иска Гренландия
11:56 / 08.10.2025
Цената на златото удари нов рекорд
09:34 / 08.10.2025
Енергиен обрат: Възобновяемите източници с водеща роля в световно...
16:46 / 07.10.2025
ЕС регистрира излишък по текущата сметка от 81 млрд. евро през вт...
14:07 / 07.10.2025
Даниела Гилбоа се завърна у дома след 15 месеца в плен
11:50 / 07.10.2025
Перлата на Мраморно море е новият хит сред българите
10:40 / 07.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Министерска съпруга става водеща в NOVA
10:48 / 06.10.2025
Геро вече е по-слаб и от Рачков
11:41 / 06.10.2025
Обстановката в Ахтопол се усложнява
10:18 / 07.10.2025
Обявиха най-висока степен за опасно време в Бургаско
08:48 / 06.10.2025
След новите валежи: Каква е обстановката в Бургаско?
09:51 / 07.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета