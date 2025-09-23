ЗАРЕЖДАНЕ...
|Норвегия затвори въздушното пространство над летището в Осло заради неизвестни БпЛА
Според ръководителят на отдела за комуникации на летището в Осло Моника Фастинг, всички самолети, които е трябвало да кацнат на летището, се пренасочват към други летища.
Тази сутрин е съобщено, че въздушното пространство е било затворено около 00:30 часа, след като в района са били забелязани няколко дрона. Фастинг пояснява, че въздушното пространство е било затворено по съображения за безопасност. "Дроновете могат да причинят сериозни щети на самолетите, затова правилата за летене с дронове са толкова строги“, заявява Фастинг. Няколко полета са били пренасочени, а според Фастинг между 12 и 14 полета са били засегнати от затварянето.
По-рано бе съобщено, че в Дания временно е спряна работата на международното летище в Копенхаген поради появата на няколко дрона във въздушното пространство.
