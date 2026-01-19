Сподели close
Тежка влакова катастрофа в Южна Испания. Дерайлирането на два високоскоростни влака е причинило смъртта на най-малко 21 души в област Андалусия, предава CNN.

Министърът на здравеопазването на регионалното правителство на Андалусия Антонио Санс заяви пред местните медии, че ситуацията е сложна и броят на жертвите може да е по-висок. Той също така каза, че най-малко 73 души са ранени и се лекуват в шест различни здравни центъра.

Не е ясно какво е предизвикало тежката катастрофа.

Испанският премиер Педро Санчес изрази съболезнования на семействата и близките на жертвите, заявявайки, че страната преживява "нощ на дълбока болка".

Испанското кралско семейство също изрази в изявление дълбокото си безпокойство във връзка с инцидента и изказа най-искрените си съболезнования на семействата и близките на жертвите