|Нова екокатастрофa в Черно море заради Русия
''Фокус'' припомня, че разлива стана на 29 август по време на товарни операции с танкер на морския терминал на Каспийския тръбопроводен консорциум (КТК). След теча КТК е преустановил операциите на едно от трите си отдалечени швартовни звена.
Първоначалните оценки, базирани на сателитни изображения към 30 август, предполагаха площта на разлива да е приблизително 75 квадратни километра, а обема на изхвърлянето 4-5 тона нефтопродукти.
Актуализираните оценки от сателитните карти обаче показват, че петното е нараснало до около 350 квадратни километра, като минималният оценен обем на изхвърлен нефт в морето надвишава 10 тона.
Според Станични, замърсяването в момента е концентрирано западно от курортния град Анапа, в Краснодарски край.
Експертите предвиждат възможността остатъци от нефтопродукти да бъдат изхвърлени на брега северно от Анапа. Основната част от петното се носи на юг от Керченския проток в посока Крим.
Актуализираните данни показват значително увеличение на оцененото въздействие върху околната среда от разлива, въпреки че руските власти не са публикували подробни планове за смекчаване или ограничаване. Сателитното наблюдение продължава да проследява движението на петното през североизточната част на Черно море.
Припомняме, че по-рано на 15 декември, сблъсък между два руски петролни танкера в Керченския проток причини разлив на приблизително 4000 тона мазут, предизвиквайки екологична криза по крайбрежието на Черно море.
Инцидентът доведе до широко разпространено замърсяване от Крим до Грузия, с продължаващи щети върху морския живот, включително делфини и застрашени морски птици. Усилията за почистване бяха възпрепятствани от бури и критикувани като недостатъчни от местни доброволци и екологични групи.
