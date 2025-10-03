ЗАРЕЖДАНЕ...
|Нова флотилия се насочва към Газа
Коалицията "Флотилия на свободата" съобщава, че корабът "Съвест" е отплавал от Италия в сряда с около 100 активисти на борда. Групата твърди, че "много от тях" са медицински работници и журналисти.
"Съвест" се присъединява към други осем кораба, които отплаваха от Италия преди почти седмица.
