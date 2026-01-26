Reuters.
Златото достигна поредния рекорден ниво, среброто и платината също поскъпнаха и достигнаха исторически максимуми. Търсенето на благородни метали се увеличи на фона на спада в доверието към активите в САЩ поради геополитическата напрегнатост и икономическата несигурност.
"Доверието в САЩ и техните активи се разклати, може би завинаги, и това кара хората да инвестират в ценни метали“, смята старшият пазарен анализатор на Capital.com Кайл Рода.
Геополитическото напрежение, като цяло слабият долар, очакванията за облекчаване на политиката на Федералния резерв през тази година – всички тези фактори са неразделна част от макроикономическата тенденция към дедоларизация и влияят върху търсенето на злато, счита вицепрезидентът и старши стратег по метали в Zaner Metals Питър Грант.
Нови рекорди в цената на златото - ставката надхвърли 5000 долара за унция
