Нови строги правила за шофиране в Гърция, глобите са жестоки!
Автор: Георги Кирилов 10:57
Нови по-строги правила влизат в сила за шофьорите в Гърция. Ето какви са те:

Мобилен телефон при управление:

- 1-во нарушение: глоба 350 евро, отнемане на книжка – 30 дни

- 2-ро нарушение: 1000 евро, 180 дни без книжка

- 3-то нарушение: 2000 евро, 1 година без книжка

При ПТП предизвикано от ползване на телефон: глоба до 4000 евро и до 8 години без книжка, възможни и наказания съгласно Наказателния кодекс.

Непоставена каска при мотоциклет:

- 1-во нарушение: 350 евро и 30 дни без книжка

- 2-ро: 1000 евро и 6 месеца без книжка

- 3-то: санкции се удвояват

Без каска и пътник: и пътникът, и шофьорът глобяват с по 350 евро.

Превишена скорост, светофар, СТОП знак

Превишена над 50 km/h: до 700 евро и 60 дни без книжка; повторение – до 2000 евро и 1 година без книжка.

Пресичане на червен светофар: подобни тежки санкции – до 2 000 евро и 1 година без книжка при системни нарушения; при ПТП – до 8 г. (за ПТП може да се прилагат и криминални мерки).

Неспиране на знак "СТОП": 350 евро и 30 дни без книжка; при повторение до 2000 евро и 1 година без книжка; при ПТП – до 4 000 евро и до 8 години без книжка.

Шофиране в нетрезво състояние:

- 0.50–1.10 g/l: от 350 до 700 евро + до 90 дни без книжка; повторение – до 2000 евро и 1 година без книжка

>1.10 g/l: 1200 евро и 180 дни без книжка; възможен затвор до 5 години; при рецидив – до 4000 евро и 10 години без книжка.

Улични гонки и екстремно превишаване на скоростта (>200 km/h)

- 1-во нарушение: 2000 евро и 1 година без книжка

- 2-ро: 4000 евро и 2 години без книжка

- 3-то: 8000 евро и 4 години без книжка; при превишаване 200 км/ч – същите тежки мерки.

Паркиране, блокиране на достъп за хора с увреждания

Паркиране на рампа за инвалиди: до 2000 евро и до 1 година без книжка при повторение.

Блокиране на автобусни ленти / неправилни действия с цел обществен транспорт: строги санкции, включително отнемане на книжка.

Технологии и прилагане

От септември 2025 г. – въвеждане на дигитално налагане на глоби чрез камери; електронно връчване през gov.gr; при сериозни нарушения се изисква връчване на книжка, регистрация или номера.

През 2026 г. се очаква инсталирането на над 2500 камери и платформа за картографиране на инциденти.

Преминаване към наказателно ниво

Някои нарушения (особено при причинено ПТП с фатален край или оставяне на пострадал) вече могат да попаднат под Кодекса за наказания – включително с доживотен затвор – например, при изоставяне на пострадал човек.



предишна страница [ 1/106 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Международни новини:
