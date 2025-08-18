ЗАРЕЖДАНЕ...
|Нови строги правила за шофиране в Гърция, глобите са жестоки!
Мобилен телефон при управление:
- 1-во нарушение: глоба 350 евро, отнемане на книжка – 30 дни
- 2-ро нарушение: 1000 евро, 180 дни без книжка
- 3-то нарушение: 2000 евро, 1 година без книжка
При ПТП предизвикано от ползване на телефон: глоба до 4000 евро и до 8 години без книжка, възможни и наказания съгласно Наказателния кодекс.
Непоставена каска при мотоциклет:
- 1-во нарушение: 350 евро и 30 дни без книжка
- 2-ро: 1000 евро и 6 месеца без книжка
- 3-то: санкции се удвояват
Без каска и пътник: и пътникът, и шофьорът глобяват с по 350 евро.
Превишена скорост, светофар, СТОП знак
Превишена над 50 km/h: до 700 евро и 60 дни без книжка; повторение – до 2000 евро и 1 година без книжка.
Пресичане на червен светофар: подобни тежки санкции – до 2 000 евро и 1 година без книжка при системни нарушения; при ПТП – до 8 г. (за ПТП може да се прилагат и криминални мерки).
Неспиране на знак "СТОП": 350 евро и 30 дни без книжка; при повторение до 2000 евро и 1 година без книжка; при ПТП – до 4 000 евро и до 8 години без книжка.
Шофиране в нетрезво състояние:
- 0.50–1.10 g/l: от 350 до 700 евро + до 90 дни без книжка; повторение – до 2000 евро и 1 година без книжка
>1.10 g/l: 1200 евро и 180 дни без книжка; възможен затвор до 5 години; при рецидив – до 4000 евро и 10 години без книжка.
Улични гонки и екстремно превишаване на скоростта (>200 km/h)
- 1-во нарушение: 2000 евро и 1 година без книжка
- 2-ро: 4000 евро и 2 години без книжка
- 3-то: 8000 евро и 4 години без книжка; при превишаване 200 км/ч – същите тежки мерки.
Паркиране, блокиране на достъп за хора с увреждания
Паркиране на рампа за инвалиди: до 2000 евро и до 1 година без книжка при повторение.
Блокиране на автобусни ленти / неправилни действия с цел обществен транспорт: строги санкции, включително отнемане на книжка.
Технологии и прилагане
От септември 2025 г. – въвеждане на дигитално налагане на глоби чрез камери; електронно връчване през gov.gr; при сериозни нарушения се изисква връчване на книжка, регистрация или номера.
През 2026 г. се очаква инсталирането на над 2500 камери и платформа за картографиране на инциденти.
Преминаване към наказателно ниво
Някои нарушения (особено при причинено ПТП с фатален край или оставяне на пострадал) вече могат да попаднат под Кодекса за наказания – включително с доживотен затвор – например, при изоставяне на пострадал човек.
