Нови условия за сключване на брак в Турция

Партията на справедливостта и развитието (АКП) се стреми да укрепи семейството и да намали разводите чрез въвеждане на задължително предбрачно образование и психологическо наблюдение. Целта е да се предотвратят несъответстващи бракове и да се изградят силни семейни структури. Двойките, преживяващи конфликти, ще получават и консултации след брака, пише Нaberler.com.



Съгласно новата система, двойките, които сключват брак, ще преминат през психосоциална оценка в допълнение към здравен преглед. Целта е да се предотвратят несъответстващи бракове чрез ранно идентифициране на всички признаци на насилие, психологически стрес или социално-икономическа несъвместимост.



Механизмът за консултиране, който ще бъде създаден, ще обхваща не само предбрачния период, но и следбрачния. Всички разногласия, които могат да възникнат между двойките, ще бъдат разрешавани с експертна подкрепа. Ако разводът стане неизбежен, на страните ще бъдат предоставени подходящи насоки.



Според репортаж във вестник "Турция“, представители на Партията на справедливостта и развитието (ПСР) са заявили, че много двойки крият проблеми, които биха могли да причинят проблеми след брака, и са направили следната оценка:



Психологическите разстройства, склонността към насилие или културните различия често не се съобщават честно. Това прикриване може да доведе до сериозни конфликти и развод в бъдеще. Системата за предбрачна психосоциална подкрепа ще позволи на двойките да предприемат по-прозрачни и информирани стъпки. Това ще бъде важна стъпка към силна семейна структура.



За ускоряване на проекта, в петък (19 септември) в Ерзурум ще се проведе "Работилница за вътрешно дигитално образование и психосоциална подкрепа“, ръководена от женския клон на Партията на справедливостта и развитието. В работилницата ще участват и представители на министерствата на правосъдието, здравеопазването, семейството и социалните услуги, както и академични среди и експерти в тази област.