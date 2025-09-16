ЗАРЕЖДАНЕ...
|Нови условия за сключване на брак в Турция
Партията на справедливостта и развитието (АКП) се готви да въведе задължително предбрачно образование и психологическо наблюдение, за да укрепи семейната институция и да предотврати разводите.
Съгласно новата система, двойките, които сключват брак, ще преминат през психосоциална оценка в допълнение към здравен преглед. Целта е да се предотвратят несъответстващи бракове чрез ранно идентифициране на всички признаци на насилие, психологически стрес или социално-икономическа несъвместимост.
Механизмът за консултиране, който ще бъде създаден, ще обхваща не само предбрачния период, но и следбрачния. Всички разногласия, които могат да възникнат между двойките, ще бъдат разрешавани с експертна подкрепа. Ако разводът стане неизбежен, на страните ще бъдат предоставени подходящи насоки.
Според репортаж във вестник "Турция“, представители на Партията на справедливостта и развитието (ПСР) са заявили, че много двойки крият проблеми, които биха могли да причинят проблеми след брака, и са направили следната оценка:
Психологическите разстройства, склонността към насилие или културните различия често не се съобщават честно. Това прикриване може да доведе до сериозни конфликти и развод в бъдеще. Системата за предбрачна психосоциална подкрепа ще позволи на двойките да предприемат по-прозрачни и информирани стъпки. Това ще бъде важна стъпка към силна семейна структура.
За ускоряване на проекта, в петък (19 септември) в Ерзурум ще се проведе "Работилница за вътрешно дигитално образование и психосоциална подкрепа“, ръководена от женския клон на Партията на справедливостта и развитието. В работилницата ще участват и представители на министерствата на правосъдието, здравеопазването, семейството и социалните услуги, както и академични среди и експерти в тази област.
