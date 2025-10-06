Новини
Новият френски премиер подаде оставка
Автор: Николина Александрова 11:17
©
Премиерът на Франция Себастиан Льокорню подаде оставка ден след като представи новото правителство, предава France24.

Премиерът на Франция Себастиан Льокорню, който бе назначен само преди месец, обяви в неделя (5 октомври) вечерта назначенията в новото правителство на републиката.

Но едва обявено, правителството получи критики от Бруно Ретайо, министърът на вътрешните работи, преизбран за трети път за една година. Той отправи критики срещу Себастиан Льокорню и новоназначения правителствен екип, към който официално принадлежи.

"Съставът на правителството не отразява обещаната промяна“, критикува той в социалната мрежа X, създавайки по този начин безпрецедентна криза.



