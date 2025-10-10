Ново силно земетресение на Филипините, издадено е предупреждение за цунами

© Ново силно земетресение от 7,4 по Рихтер удари Филипините, сочат данните на Европейско-средиземноморският сеизмологичен център. Издадено е предупреждение за цунами.



"Очаква се разрушително цунами с животозастрашаващи височини на вълните", съобщи Филипинският институт по вулканология и сеизмология, предупреждавайки хората в крайбрежните райони на източните и южните Филипини да се евакуират.



Трусът е регистриран на около 20 километра от град Манай в региона Минданао в 9:43 ч. сутринта (04:43 българско време).



Има и вторични трусове. Все още не се съобщава за щети и пострадали.