Ново силно земетресение на Филипините, издадено е предупреждение за цунами
Автор: Ваня Кузманова 08:48Коментари (0)134
©
Ново силно земетресение от 7,4 по Рихтер удари Филипините, сочат данните на Европейско-средиземноморският сеизмологичен център. Издадено е предупреждение за цунами.

"Очаква се разрушително цунами с животозастрашаващи височини на вълните", съобщи Филипинският институт по вулканология и сеизмология, предупреждавайки хората в крайбрежните райони на източните и южните Филипини да се евакуират. 

Трусът е регистриран на около 20 километра от град Манай в региона Минданао в 9:43 ч. сутринта (04:43 българско време).

Има и вторични трусове. Все още не се съобщава за щети и пострадали.



предишна страница [ 1/145 ] следващата страница






