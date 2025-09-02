ЗАРЕЖДАНЕ...
|Ново земетресение разтърси Афганистан
Очаква се продължително търсене на оцелели след предишното земетресение с магнитуд 6,0, което остави над 3000 ранени, като повечето жертви са в провинция Кунар.
Епицентърът на новото земетресение е бил на 34 км североизточно от Джалалабад и е ударил в 16:59 ч. (15:59 ч. българско време) на дълбочина 10 км
Земетресението е било усетено и в северозападната част на Пакистан.
Пакистанската метеорологична служба е изчислила магнитуда на земетресението на 5,4 и е локализирала епицентъра му в югоизточната част на Афганистан.
