Земетресение с магнитуд 4,5 е регистрирано днес в северозападния турски окръг Балъкесир, като трусът е усетен и в съседните окръзи, както и в Истанбул, съобщава изданието "Тюркийе тудей", цитирано от БТА.Земетресението е станало в 11:58 часа местно време (10:58 българско време) с епицентър в района на град Съндъргъ и дълбочина 7,14 километра, според Дирекцията за управление при бедствия и аварии (AFAD).Изданието напомня, че трусът, който е бил усетен от жителите на Съндъргъ и съседните райони, идва след по-силно земетресение с магнитуд 6,1, което разтърси същата зона на 27 октомври, причинявайки рухването на сгради и масова паника. Преди него, на 10 август, друг трус с магнитуд 6,1 в Съндъргъ взе две жертви, а 29 души бяха ранени.По данни на Националния институт по геофизика, геодезия и география към БАН днешният трус в Западна Турция е бил с магнитуд 4,3 по Рихтер и дълбочина 10 км.