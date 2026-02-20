Сподели close
В петък вечерта около 18:00 часа е подаден сигнал за наличието на взривно устройство на няколко места в Париж, предава bfmtv.

Няколко сгради са евакуират в петък вечер, 20 февруари, в Париж, за да се изясни ситуацията.

От съображения за сигурност някои сгради, като Кулата Монпарнас и Института за политически изследвания са евакуирани. Претърсванията за взривни устройства се извършват от служители на префектурата на Париж и в момента са в ход.